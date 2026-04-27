<p><strong>ನವದೆಹಲಿ: </strong>ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಆತಿಥೇಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಡೆಲ್ಲಿ ಪಡೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯಿತು.</p><p>ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಭುವಿ, ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಕೇವಲ 5 ರನ್ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಜೋಶ್, 3.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ರಸೀಕ್ ಸಲಾಮ್ ದರ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಏಳು, ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೇಲ್ (30), ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (19) ಹಾಗೂ ಕೇಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ (12) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾರೂ ಎರಡಂಕಿಯನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.</p>.ಭುವಿ, ಜೋಶ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ RCB.<p>ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಹಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದರೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಆಟ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (1), ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (5) ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಲಿಲ್ಲ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ಗೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಆತಿಥೇಯ ಪಡೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.</p><p><strong>ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್<br></strong>ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿತು. ಇದು, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ವೇಳೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ (2009ರಲ್ಲಿ) ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎದುರು 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ 14 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ 2022ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು 14 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಉಳಿದಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು ಕೆಕೆಆರ್ (2011ರಲ್ಲಿ) 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 15 ರನ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ (2015ರಲ್ಲಿ) 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 16 ರನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ (2019ರಲ್ಲಿ) 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 16 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವುದೂ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>