IPL 2026 | ಭರತ್‌ ಅರುಣ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ‘ಐಪಿಎಲ್ನ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಪಂತ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂತ್, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಪೂರ್ವ ಋತುವಿನ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅರುಣ್ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಯುವ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ<br>ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>