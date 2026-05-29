IPL: ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಸ್ಥಾನ; ಲಖನೌ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್

ನವದೆಹಲಿ: ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್–2026ರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಕಾರಣ, ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ – ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹತ್ತನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಈ ತಂಡ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ವತಃ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ರಿಷಭ್, 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 312 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.