RCB ಪರ ಐವರು ವಿದೇಶಿಗರು ಕಣಕ್ಕೆ: ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಎದುರಾಯಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ 'ಖಾಯಂ' ಆಟಗಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ 'ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ, 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಐವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿರಾಟ್, 'ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನನಗೇಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ನಾನು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನೇ?' ಎಂಬ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ.</p><p>ವಿರಾಟ್ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಗ್ಸ್.</p><div><div class="bigfact-title">ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ</div><div class="bigfact-description">ನಾಗ್ಸ್ ಅವರನ್ನೂ ಕಿಚಾಯಿಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ನೀನು ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್. ನಿನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</div></div><p><strong>ಆರ್ಸಿಬಿ ಶುಭಾರಂಭ<br></strong>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಜೇಯ 69 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯವು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು) ನಡೆಯಲಿದೆ.