ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎದುರು ಆತೀಥೇಯ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಿರುಸಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ, ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಬಳಿ ಇದ್ದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗಿಳಿದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅನುಭವಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (18 ರನ್) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (1 ರನ್) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ 7 ಓವರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಮೊತ್ತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 56 ಆಗಿದೆ.

ಆರ್ಚರ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.