ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಂಚ ಎಡವಿದರೂ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ?</strong></p><p>ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹4 ಲಕ್ಷ, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ದೇಶೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಸಂಬಳ</strong></p><p>ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ 186 ಅಂಪೈರ್ಗಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ+, ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಡ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.</p><p>ಎ+ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಐವರು ಐಸಿಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮತ್ತು ಐವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಅಂಪೈರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಐಸಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಅಂಪೈರ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐವರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ 58 ಅಂಪೈರ್ಗಳಿದ್ದರೆ, 99 ಮಂದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಎ+ ಮತ್ತು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹40,000, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹30,000 ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು?</strong></p><p>ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸುವ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p>ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದು ಅವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಪೈರ್ ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.