<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಹಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಟ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಡ್ – ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿಯ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜೋಡಿಯು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನ ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭಿಕರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಹಳೆಯ ಆರಂಭಿಕರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಡ್ – ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎಚ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕರು ಮೊದಲನೇ ಬಾಲ್ನಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ 200–250 ರನ್ ಗಡಿದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ತವರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಂದ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. </p>