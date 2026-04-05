ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್: IPLನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗುಜರಾತ್ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿತು.</p><p>ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ವೇಗದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>22 ವರ್ಷದ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ₹90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದ 16ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು 154.2 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ 2026ನೇ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯರು</strong></p><ul><li><p>ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ (157 kmph)</p></li><li><p>ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ (156.7 kmph)</p></li><li><p>ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ (154.2 kmph)</p></li></ul>