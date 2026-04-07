ಆವೇಶ್‌ ಖಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು?

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ತೋರಿದ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 157 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೊದಲೆರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ದಾಟುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗೆರೆ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆವೇಶ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮೈದಾನದತ್ತ ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವೇಶ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಹಲವು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆವೇಶ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ಬಝ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>