IPL 2026ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕ: ವೈಭವ್ ಜೊತೆ ಆರಂಭಿಕ ಯಾರು?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 'ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ'ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಆಡಿರುವ 16 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 248ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜೊತೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಆಡಿರುವ 16 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 56ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 675 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) ಆಡಿರುವ 15 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 40ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 602 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 9 ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೂ 1 ಸ್ಟಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ) ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ 501 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಈ ಬಾರಿ 6 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 624 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 302 ರನ್ ಹಾಗೂ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಡಿರುವ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 226 ರನ್ ಹಾಗೂ 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ನರೈನ್ ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 6ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಆಟ. ಅವರು ಆಡಿರುವ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 25 ವ