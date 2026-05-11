ಭುವಿ ದಾಳಿಗೆ ಪರದಾಡಿದ ಮುಂಬೈ

<p><em>ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಪುರ: ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಸುಂಟರಗಾಳಿ'ಯೂ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಭುವಿಯ ಕೈಚಳಕದ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿತು.</p>.<p>ಶಹೀದ್ ವೀರ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 'ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭುವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಸುವ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಸುಳಿದಾಡಿದ ಭುವಿ (4–0–23–4) ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಶರಣಾದರು. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 166 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (57; 42ಎ) ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ (47; 32ಎ) ಅವರ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಭುವಿ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಇತ್ತು. ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲು ಮಿಡ್ಆಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರು ರಜತ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭುವಿಯ ಬೇಟೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ ನಕಲ್ ಬಾಲ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (22; 10ಎ) ದಂಡ ತೆತ್ತರು. ಆಫ್ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೆಣಕಿದರು. ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಪಡೆದ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫಿಟ್ ಇರದ ಕಾರಣ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಾವೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. ಭುವಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪವರ್ಪ್ಲೇ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹುಡುಗ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೈಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡರು. 17ನೇ ಓವರ್ನವರೆಗೂ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಟ ನಡೆಯಿತು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮೇಳೈಸಿದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 82 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 18ನೇ ಓವರ್ ಹಾಕಲು ಮರಳಿದ ಭುವಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆದರು. ವರ್ಮಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆಯೆಳೆದರು. ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರನ್ನು 13ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಸಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸದಂತೆ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-51-1330831838</p>