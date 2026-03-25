ಐಪಿಎಲ್‌: ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಭೆ ಇಂದು

<p><strong>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕರೆದಿದೆ.</p>.<p>19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಇದೇ 28ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನೂ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟೂರ್ನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>