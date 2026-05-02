‘ಚೆನ್ನೈ’ನಲ್ಲಿ ‘ಮುಂಬೈ’ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾದಿಯು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಆರನೇ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಡುವುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ತಂಡದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎರಡು ಶತಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೋದ ವಾರ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಎದುರು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟವೂ ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗಿ ಅನ್ಷುಲ್ ಕಂಬೋಜ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಅಕಿಲ್ ಹುಸೇನ್, ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಸವಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈನ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ಶತಕ ಹೊಡೆದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಹೊಡೆದ ಶತಕದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 243 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಒಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಡುವುದು ಖಚಿತ ವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>