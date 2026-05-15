IPL 2026: ಚೆನ್ನೈ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ

ಲಖನೌ (ಪಿಟಿಐ): ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಖನೌ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ, ಐದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದರೆ,ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಬಳಗವು ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಊರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಋತುರಾಜ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಡಿವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೆಮಿ ಒವರ್ಟನ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನೂರ್ ಅಹಮದ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಕೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದರೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ದುರ್ಗಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಿಷಭ್ ಅವರಿಗೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲುಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಷ್ಟೇ. ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಪ್ರಬಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ : ರಾತ್ರಿ 7.30

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್