ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಇಸಿಬಿ)ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾದದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸಿಬಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವಿವಾದದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನೂ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 2009ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು 3 ವಾರಗಳ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಇಸಿಬಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ಸನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಸಿಬಿಯ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. </p><p>'ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇಸಿಬಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು 33 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 104 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ 150 ರಿಂದ 160 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 12 ಸಾವಿರದಿಂದ 13 ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಸಿಬಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪೀಟರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 23 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 35 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 8,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.