ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ತಂಡವು ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ಔಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನೀಡಿರುವುದು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಲಖನೌ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 2ನೇ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ರಾಠಿ ಅವರ ಕಾಲು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ತಗುಲಿದಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಸದೆ ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ರೋಶ ಯಾಕೆ?

ವಿವಾದಿತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ನ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಠಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಗೆ ತಗುಲಿ, ಕುಶನ್ ಅಲುಗಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಠಿ ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಗೆ ತೀರಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕೆಕೆಆರ್ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.