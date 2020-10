ಶಾರ್ಜಾ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 179 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ (0) ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಫಾಫ್‌ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್‌ (36) 2ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 87 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. 47 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ಲೆಸಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 58 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

ಪ್ಲೆಸಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸನ್‌ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಮತ್ತು ರವಿಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 33 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ರಾಯುಡು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಎನ್ರಿಚ್‌ ನೋರ್ಟ್ಚೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

ರಬಾಡಗೆ 50ನೇ ವಿಕೆಟ್‌

ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 50 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು.

ರಬಾಡ ಅವರಿಗೆ ಇದು 27ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುನೀಲ್‌ ನರೇನ್‌ 32ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Make that 50 wickets for @KagisoRabada25 in IPL ⚡️⚡️#Dream11IPL pic.twitter.com/9U7c5GhC9c

— IndianPremierLeague (@IPL) October 17, 2020