IPL-2020 | KKR vs KXIP: ಕೆಎಲ್‌ ಪಡೆಗೆ 165 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ

ಅಬುಧಾಬಿ: ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 164 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲವೆನ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 25 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್‌, 10 ಓವರ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 60 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಂಡ 150 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 160ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ನೆರವಾದರು.

ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಳಿ ಎದುರು ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶುಭಮನ್‌ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಬಿರುಸಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ದಿನೇಶ್‌ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 58 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿತು.

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ, ಅರ್ಶದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

Match 24. 19.6: WICKET! D Karthik (58) is out, run out (Nicholas Pooran), 164/6 https://t.co/aiFvuDW5Rx #KXIPvKKR #Dream11IPL #IPL2020

— IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2020