ದುಬೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 6.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 22 ರನ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಶಾ 42 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಧವನ್‌ 32 ಮತ್ತು ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಮಾರ್ಕಸ್‌ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್ (37)‌ ಜೋಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 89 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 53 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 190 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್‌ ನವದೀಪ್‌ ಸೈನಿ 3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 16 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 48 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಗುರುಕೀರತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬದಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ 2 ವಿಕೆಟ್‌, ಮೋಯಿನ್‌ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಇಸುರು ಉದಾನ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

