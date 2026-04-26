ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುವತ್ತ ಆತಿಥೇಯರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಋತುರಾಜ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು 103 ರನ್ಗಳಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅಜೇಯ ಶತಕಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ನ ಬೌಲರ್ ಅಕೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ಮೀನಖಂಡದ ನೋವು) ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತ) ಅವರು ಲಭ್ಯರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ಷುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ (14 ವಿಕೆಟ್) ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗ ಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 'ದ್ವಿಶತಕ'ದ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು. ವೇಗಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>