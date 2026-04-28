ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
75 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ DC ಆಲೌಟ್: IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:05 IST
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 75 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಲೀಗ್‌ನ 12ನೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪಂದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 75 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು 76 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 6.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರನ್‌ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು.
ಹಿಂದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳು
ಆರ್‌ಸಿಬಿ 49 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 58 ರನ್‌ಗಳಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
75
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು
39
ಪಂದ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27
ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
6.3
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಓವರ್‌ಗಳು
49
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ
