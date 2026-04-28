<p><strong>ನವದೆಹಲಿ: </strong>ಇಲ್ಲಿನ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 39ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. </p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ನಿನ್ನೆಯ (ಏಪ್ರಿಲ್ 27) ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>. <p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ</strong></p><ul><li><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು– 49 ರನ್ಗಳು, ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ– 2017 ರಲ್ಲಿ</p></li><li><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್– 58 ರನ್ಗಳು, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ–2009 ರಲ್ಲಿ</p></li><li><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್–59 ರನ್ಗಳು, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ–2023 ರಲ್ಲಿ</p></li><li><p>ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್–66 ರನ್ಗಳು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– 2017 ರಲ್ಲಿ</p></li><li><p>ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್– 67 ರನ್ಗಳು, ಕಿಂಗ್ಸ್ X1 ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ– 2017 ರಲ್ಲಿ</p></li><li><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್–67 ರನ್ಗಳು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್–2008 ರಲ್ಲಿ</p></li><li><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು–68, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್–2022 ರಲ್ಲಿ </p></li></ul>.<p>ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಲವು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 75 ರನ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 12ನೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 76 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 6.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ರನ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>