ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌

<p>ಧರ್ಮಶಾಲಾ (ಪಿಟಿಐ): ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಐಪಿಎಲ್ನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು.</p>.<p>ಆರಂಭದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಯು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ (ಏ.25) ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (56; 33ಎ, 4x2, 6x6) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ (59;36, 4x5, 6x3) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ವೇಗಿಗಳಾದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (21ಕ್ಕೆ 2) ಮತ್ತು ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ (55ಕ್ಕೆ 2) ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. 14 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (9) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ (5) ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್ (13) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (12) ಅವರೂ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>74 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ್ (56;30ಎ, 4x8, 6x2) ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್ (51;28ಎ, 4x3, 6x4) ಅವರು ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 64 ರನ್ (34ಎ) ಸೇರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಮುರಿದರು. ಗೆಲುವಿಗೆ 40 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಔಟಾದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಆಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ (24;10ಎ) ಮತ್ತು ಮಾಧವ ತಿವಾರಿ (ಔಟಾಗದೇ 18;8ಎ) ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧವ ಅವರು ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ (ಔಟಾಗದೇ 10;2) ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಂದು ಓವರ್ ಇರುವಂತೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 216 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ (18) ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 78 (41ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ವೇಗಿಗಳಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 57 ರನ್ ತೆತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಅಬ್ಬರ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿತು. ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಏಳನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯತ್ನಿಸಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು.</p>.<p>22 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಮಾಧವ 9ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. 10 ಓವರುಗಳ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಅಜೇಯ 59 36 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ (38, 27 ಎಸೆತ) ಅವರು ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು 39 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ವೇಗಿಗಳೇ ಎಸೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ 210 (ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 56, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಔಟಾಗದೇ 59, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ 38, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ 21; ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 57ಕ್ಕೆ2, ಮಾಧವ ತಿವಾರಿ 40ಕ್ಕೆ2). ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ 216 (ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 56, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 51, ಆಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ 24, ಮಾಧವ ತಿವಾರಿ ಔಟಾಗದೇ 18; ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 21ಕ್ಕೆ2, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ 55ಕ್ಕೆ2)ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಮಾಧವ ತಿವಾರಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-4-1771014065</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>