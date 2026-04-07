ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ: ದೇವದತ್ತ

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್, ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಆರಾಮ ವಲಯ'ವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 61 ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿಯು 43 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತ್ತು.

'ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.

ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಅವರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬೀಸಾಗಿ ಆಡುವ ಸಮರ್ಥರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ