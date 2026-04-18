<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಧರ್ಮದಂತೆ ಆರಾಧಿಸುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್). 2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದವು. ಆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದು ಇದೀಗ 18 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕೂಡ ‘ಹದಿನೆಂಟರ ಹರೆಯ’ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದ ಹಲವು ಹೊಸತನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಐಪಿಎಲ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 1,195 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 793 ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 45529 ಓವರ್ ಆಡಿದ್ದು, 3,82,779 ರನ್ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. 112 ಶತಕ ಹಾಗೂ 1,888 ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 14,762 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 32,837 ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿದಿವೆ. 14,073 ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9,085 ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೂ 23 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿವೆ. </p>.<p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್:</strong> ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸತತ 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 272 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8889 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್:</strong> ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯು, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 179 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 224 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್:</strong> ಅದು 2013ರ ಏ.23, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಂಡೀಸ್ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟ. ಕೇವಲ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 17 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಗೇಲ್, ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 263 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇದು ತಂಡವೊಂದರ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದರೂ, ಗೇಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುರಿಯದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. </p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್:</strong> 2019ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. </p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್:</strong> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 73 ಬಾರಿ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 65 ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 8 ಶತಕಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.</p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್:</strong> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿದೆ. 142 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 375 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ:</strong> 2024ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 287 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ:</strong> 2017ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕ್ ಔಟ್:</strong> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಅಪಖ್ಯಾತಿಯು ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 19 ಬಾರಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ:</strong> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ದಾಖಲೆಯು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿರುವ ಧೋನಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ 278 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.RCB vs DC | ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜು: ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೀಗಿದೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>