ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 31ರಂದು ನಡೆಯ ಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದೇ ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಖ್ವಿ ಅವರು ವರ್ಚುವಲ್ (ಆನ್ಲೈನ್) ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೋದ ತಿಂಗಳು ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಖ್ವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>