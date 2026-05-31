ಅಹಮದಾಬಾದ್: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸವಿನೆನಪು ನೀಡಿರುವ ತಾಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಸತತ ಹದಿನೇಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ತಂಡವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದು. ಆ ದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸುತ್ತ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತ ತಾಣವೂ ಇದು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಬಳಗವು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇದೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳೂ ಸಮಬಲಶಾಲಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಚಕ ಕದನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.

ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೇ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (600 ರನ್), ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ (486), ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (463), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (281) ಮತ್ತು ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (225) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (26 ವಿಕೆಟ್), ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ (16), ಕೃಣಾಲ್ (13) ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ (13) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಸಮರ್ಥರು.

ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು

ಟೂರ್ನಿಯ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತರವೂ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಉಳಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಡ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆ ಕೊರಗನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ (1)ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿತ್ತು.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಬಲವಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (722 ರನ್) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (710) ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (507) ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (327) ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗಿಗಳಾದ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (28 ವಿ