ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕುದುರುತ್ತೆ ಲಕ್?

<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇಂದು (ಮೇ 31) ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲಶಾಲಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಕದನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.</p>.IPL Final: ಕಿರೀಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಿತ್ತ.IPL Final: ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ...<p>ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳೇನು? ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು? ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಬಲ – ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು? ಪಿಚ್ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್’ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಏನಿದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್?<br></strong>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷವೇ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ. ಮರುವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p><p>ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ‘ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್’ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ನಾಯಕನಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾರ್ದಿಕ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ‘ಎಫೆಕ್ಟ್’ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಾದ.</p><p>2023ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಫೋಟೊಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಯಾರ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುವುದೋ ಆ ತಂಡವೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.</p><p>ಫೋಟೊಶೂಟ್ ವೇಳೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ.</p><p><strong>ಈ ವರ್ಷ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರಿಗೆ?<br>‘</strong>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್’ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 2026ರ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಫೋಟೊಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಡದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಯ್ಯರ್ ಬಳಗ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಬಳಗದ್ದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ‘ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್’ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂದೀತು!</p><p>ಆದರೆ, ಈ ವಾದವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಜತ್ ಪಡೆಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆರ್ಸಿಬಿ, ಜಿಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></p><p><strong><ins>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು</ins><br>vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ – 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ – 43 ರನ್ ಜಯ<br></strong>vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ – 6 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು<br><strong>vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ – 18 ರನ್ ಜಯ<br>vs ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ – 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br></strong>vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ – 6 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು<br><strong>vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ – 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ – 9 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br></strong>vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ – 4 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು<br>vs ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ – 9 ರನ್ ಸೋಲು<br><strong>vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ – 2 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ – 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ – 23 ರನ್ ಜಯ<br></strong>vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ – 55 ರನ್ ಸೋಲು<strong><br>vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ – 92 ರನ್ ಜಯ (ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ 1)</strong></p><p><strong><ins>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್</ins><br></strong>vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ – 3 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು<br>vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ – 6 ರನ್ ಸೋಲು<br><strong>vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ – 1 ರನ್ ಜಯ<br>vs ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ – 7 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ – 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br></strong>vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ – 99 ರನ್ ಸೋಲು<br>vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 5 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು<br><strong>vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ – 8 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 4 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ<br>vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ – 77 ರನ್ ಜಯ<br>vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ – 82 ರನ್ ಜಯ<br></strong>vs ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ – 29 ರನ್ ಸೋಲು<br>vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ – 89 ರನ್ ಸೋಲು<br>vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 92 ರನ್ ಸೋಲು (ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ 1)<br><strong>vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ – 7 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ (ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ 2)</strong></p>