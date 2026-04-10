ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
IPL 2026: ಪ್ರತಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗೆ 500ರಂತೆ ಈವರೆಗೆ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳೆಷ್ಟು?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:15 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಗ್ರೀನ್‌ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ – ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗೆ 500 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉದಾತ್ತ ಉಪಕ್ರಮ.
ಉಪಕ್ರಮದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ
2023ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ 2025ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಈವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 62 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
62 ಲಕ್ಷ
ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಸಿಗಳು
1,813
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು
425
ಮರಿಝನ್ನೆ ಕಾಪ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು
500
ಪ್ರತಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸಸಿಗಳು
2023
ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗೇಮ್‌
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2011ರಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್‌ ಗೇಮ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
