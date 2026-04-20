ಮತ್ತೊಂದು ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್‌

ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದು ಮರಳಿ ಅರಳುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಇರುವ ತಂಡ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಕೂಡ ಐದು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 43 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ತಂಡದ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಸಮಾಧಾನ. ನಮನ್ ಧೀರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ಯಾಂಟನರ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಅವರೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಕೊಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. ಈ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲು ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಳಗದ ಮುಂದಿದೆ.</p>.<p>ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-51-965093517</p>