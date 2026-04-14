<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (91;44ಎ) ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿಗಳಾದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯ ವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂವರ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು.</p>.<p>ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 57 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಪಡೆ ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೂ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (40) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 216 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಹೊಸಮುಖಗಳಾದ ಪ್ರಫುಲ್ (4–0–34–4) ಮತ್ತು ಸಾಕಿಬ್ (4–0–24–4) ಅಮೋಘ ದಾಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿದರ್ಭದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಫುಲ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (0; 1ಎ), ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧ್ರುವ ಜುರೇಲ್ (0; 2ಎ), ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲ್ಹುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ (0; 2ಎ) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಸಾಕಿಬ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (1) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಅವರು ಪರಾಗ್ (4) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 9 ರನ್!.</p>.<p>ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಫುಲ್ 10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 6 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರು ಆರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ತಲಾ ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರಜಡೇಜ (45;32ಎ) ಮತ್ತು ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ (69;44ಎ, 4x7, 6x3) ಅವರು ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 118 (72ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಶಾನ್ ಮಿಂಚು: ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ಕಿಶನ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೀಸಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಇಶಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಹೆನ್ರಿಚ್ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ವಾಡಿದರು. ಕಿಶನ್ ಶತಕ ಸಮೀಪಿಸು ತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಬೌಲರ್ಗೇ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿತೀಶ್ (28, 13 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ (ಔಟಾಗದೇ 24, 13 ಎಸೆತ) ಅವರ ಆಟದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 216 (ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 91, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 40, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 28, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಔಟಾಗದೇ 24; ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ 37ಕ್ಕೆ2. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 159 (ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ 45, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ 69, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ 25; ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ 34ಕ್ಕೆ4, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ 24ಕ್ಕೆ4, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ 31ಕ್ಕೆ2.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-4-372364536</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>