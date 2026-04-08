IPL 2026: ಬೂಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿವರು

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 13ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಓವರನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೆಂದೇ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 13 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪಟ್ಟಿಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜೆಪಿ ಡುಮಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಅವರು ಬೂಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ 17 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಜೆಪಿ ಡುಮಿನಿ ಅವರು 4 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬೂಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>