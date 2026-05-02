ಐದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ: ರಾಹುಲ್

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಂತೆ ಐದು ಸಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧೋನಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ರನ್ (5439) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಈಚೆಗೆ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಹಿ ಭಾಯ್ (ಧೋನಿ) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಧೋನಿಯವರ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮ ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸುವುದು ತಂಡಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯೂ ಕೂಡ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಇದೆ. ನನ್ನ ತವರಿನ ಅಂಗಳ ಅದು. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರು ಆಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>