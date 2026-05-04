ಸನ್‌ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಸರಪಣಿಯನ್ನೂ ತುಂಡರಿಸಿತು.</p>.<p>ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (36ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುನಿಲ್ (31ಕ್ಕೆ2) ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 19 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 165 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಪಡೆ ಹತ್ತು ಎಸೆತಗಳಿರುವಂತೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 169 ರನ್ ಬಾರಿಸಿತು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಸುನಿಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (199 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 215 ವಿಕೆಟ್) ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (182 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 228 ವಿಕೆಟ್) ಮಾತ್ರ ಈ 'ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುನಿಲ್ಗೆ 197ನೇ ಪಂದ್ಯ.</p>.<p>ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (29, 13 ಎಸೆತ) ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (43, 36 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (59, 47 ಎಸೆತ) ತಂಡವು ಗುರಿ ತಲುಪಲು ನೆರವಾದರು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 11 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ನಂತರ ದಿಢೀರನೇ ಕುಸಿಯತೊಡಗಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ನಂತರ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ 10 ಓವರುಗಳ ನಂತರ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (61, 28 ಎಸೆತ) ಸತತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (15) ವಿಫಲರಾದ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (42, 29ಎ) ಸಹ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಆಡಿದ್ದರು. ಹೆಡ್, ವರುಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ 48 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ (4) ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>