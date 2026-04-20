ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ (ಪಿಟಿಐ): ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಉಪನಾಯಕ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (39 ರನ್) ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (46 ರನ್) ಅವರು ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 8.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯು 81 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (14ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ (22ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವು 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 161 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯ. ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರೂ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಗಕ್ರಿಷ್ ರಘುವಂಶಿ (10; 19ಎ) ಅವರನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ (27 ರನ್) ಮತ್ತು ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ (23 ರನ್) ಅವರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಉಪನಾಯಕ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ರಿಂಕುಗೆ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ರಿಂಕು ಅವರು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯದ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 76 (37ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಕಿದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>