IPL 2026 | ಲಖನೌ–ಡೆಲ್ಲಿ ಹಣಾಹಣಿ: ಪಂತ್, ರಾಹುಲ್ ಆಟದತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ

ಲಖನೌ: ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ರಿಷಭ್ ಬಳಗವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಮತೋಲನವಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದು ಲಖನೌ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದ ಪಂತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಸಲ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯೂ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. ಪಂತ್ ಅವರ ಈ ಸಲ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನುಭವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಎನ್ರಿಚ್ ನಾಕಿಯಾ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟದಂಗಳದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮಯಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಸೀನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ 'ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗಾರ' ದಿಗ್ವೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠಿ ಹೋದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಖನೌ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ ಅವರಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಲ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಅವರೂ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಾಕ್ಷ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬಲ ಇದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ 'ಹೀರೊ' ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಂಡವು ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್, ಟಿ. ನಟರಾಜ್, ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ : ರಾತ್ರಿ 7.30

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್