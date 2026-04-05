IPL 2026: ಲಖನೌಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸವಾಲು

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿರುವ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ತವರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂಡವು, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ತವರು ಈಡನ್ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 226 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು 65 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

ಉಪ್ಪಳದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಪ್ಲೇಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು ಆಗಲಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಜೀವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ, ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಫಲರಾದ ಪಂತ್ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.

ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸವಾಲು ಇದೆ.

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಥ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಗಾರರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಯದೇವ ಉನದ್ಕತ್, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.