ಮಾರ್ಷ್‌– ಜೋಶ್ ಬೀಸಾಟ

ಜೈಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 'ದ್ವಿಶತಕ'ದ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಸವಾಯಿ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಮಾರ್ಷ್ (96; 57ಎ) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (60; 29ಎ) ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 109ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 220 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಬೀಸಾಟದಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗಳು ಸೇರಿದವು. ಆರಂಭದ ಓವರ್ನಿಂದಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಆಟವಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರು.

9ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 11 ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 563 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಷ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.ಆಕರ್ಷಕ ಆಟವಾಡಿದರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ರೀತಿ ಅವರ ತೋಳ್ಬಲದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ (16; 11ಎ) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (35; 23ಎ) ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 64 ರನ್ ಸೇರಿದವು.

ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (39ಕ್ಕೆ1) ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜ (35ಕ್ಕೆ2) ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಜೋಫ್ರಾ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಷ್ ರನೌಟ್ ಆದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ220 (ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 96, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ 60, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 35, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜ 35ಕ್ಕೆ2)

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-51-1230133569