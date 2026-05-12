ಪ್ರಿಯಾಂಶ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ

ಧರ್ಮಶಾಲಾ (ಪಿಟಿಐ): ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಂಚಿನ 56 ರನ್ (33 ಎಸೆತ) ಹೊಡೆದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಯನಮನೋಹರ ತಾಣ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತಿತ್ತು. ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ ರೀತಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಹೆಕ್ಕಿದರು. ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 57 ರನ್ ತೆತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ನಬಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಅಬ್ಬರ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಾರ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ (18, 15 ಎಸೆತ) ಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏಳನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯತ್ನಿಸಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು.</p>.<p>22 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಮಾಧವ ತಿವಾರಿ 9ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. 10 ಓವರುಗಳ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಅಜೇಯ 59 36 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನೋಲಿ (38, 27 ಎಸೆತ) ಅವರು ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗಳು ಬಂದವು.</p>.<p>19ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ (1) ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ (0) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 210 (ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 56, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಔಟಾಗದೇ 59, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ 38, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ 21; ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 57ಕ್ಕೆ2, ಮಾಧವ ತಿವಾರಿ 40ಕ್ಕೆ2) ವಿರುದ್ಧ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>