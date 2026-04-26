ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್

ಲಖನೌ (ಪಿಟಿಐ): ನಾಯಕ ಸಮರ್ಥ ನಾಗಿದ್ದರೆ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರು ತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಸದ್ಯ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ರಿಷಭ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಹಾನೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿದೆ.</p>.<p>37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊದಲ ಜಯ ಕಾಣಲು ತಂಡ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಂತ್ ಪಡೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಹೊರಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂತ್ ಅವರ ಪರದಾಟ, ಹತಾಶೆ ಅವರ ಹಾವಭಾವ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>₹18 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತೀಶ ಪಥಿರಾಣ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>