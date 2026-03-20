ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತು ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿಯಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚುಟುಕು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

2008 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ 8 ಶತಕ ಹಾಗೂ 63 ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 269 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 39.54 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,661 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರನದ ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜಾರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಮುಂಬೈಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 121 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,120 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 7 ಶತಕ ಮತ್ತು 24 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 142 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 39.72ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,965 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಶತಕ ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ.

ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್

ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೇಂಟ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 145 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 46.21 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,222 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಶತಕ ಹಾಗೂ 40 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 118 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 39.44 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,866 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಹಾಗೂ 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.