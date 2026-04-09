ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ–ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕರೊಬ್ಬರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು 'ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ' ಎನ್ನುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಕೆ.ಬಿ ಎನ್ನುವರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28 ರ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹೇಮಂತ್ ಕೆಬಿ ಅವರು ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಆ ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಕಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೇಮಂತ್ ಅವರ ಐಡಿ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ₹4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ನೀಡಿ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಹೇಮಂತ್ ಕೆಬಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.