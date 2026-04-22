IPL 2026 | ಎಲ್ಲಾ ಅದಲು-ಬದಲು: ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು SRH ಬ್ಯಾಟರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸೋಲು ಕಾಣದೆ 11 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೆಕೆಆರ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 21) ನಡೆದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (ಕಿತ್ತಳೆ ಟೋಪಿ) ಓಟದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಫೋಟಕ 135 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 323 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 320 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

265 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 247 ಹಾಗೂ 246 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬೌಲರ್ಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಟೋಪಿಯು ಸದ್ಯ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಆನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅವರು 13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಇಶಾನ್ ಮಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಡಿರುವ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 11 ಹಾಗೂ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಲಾ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು 5 ಹಾಗೂ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಲಖನೌ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7, 8 ಹಾಗೂ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.