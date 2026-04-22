ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
IPL 2026 | ಎಲ್ಲಾ ಅದಲು-ಬದಲು: ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು SRH ಬ್ಯಾಟರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:49 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 323 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 320 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
• ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಧಿಪತಿ
ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಆನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ 13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
• ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ದರ್ಬಾರ್
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಸೋಲು ಕಾಣದೆ 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
• ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
• ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
323
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ರನ್
13
ಆನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ವಿಕೆಟ್
11
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಕಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 21
ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
