ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು(ಏ.10) ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್(ಆರ್ಆರ್) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಾಜಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಿವರು: ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್: ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, 2021ರವರೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2022, 2023ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು, 2024ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2020, 2021ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು, 2022ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್, 2011ರಿಂದ 2013ವರೆಗೆ ಆರ್ಆರ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಾಸ್ ಟೇಲರ್, ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್, ಆ್ಯರನ್ ಫಿಂಚ್, ಟೀಮ್ ಸೌಥಿ, ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ವರುಣ್ ಆರೋನ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎರಡೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪರ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.