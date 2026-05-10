IPL 2026 | ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌: ಚೆನ್ನೈಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು, ಪಟ್ಟಿಯ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸು ಗರಿಗೆದರಲಿದೆ.</p>.<p>ಲೀಗ್ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಚಿಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುವುದು ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟದ ಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನವು ಅನುಭವಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಋತುರಾಜ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲಾರ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಋತುರಾಜ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಜು 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ಗಳ ಆಟವಾಡಿದ್ದು ನೆರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಿಂದ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ₹27 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಫಲ ರಾಗಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿ 111 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. ಆ ಗೆಲುವು ತಂಡದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಸಪರಣಿ ತುಂಡರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಶಾಬಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ದಿಗ್ವೇಶ್ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-51-1092870239</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>