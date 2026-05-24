ಐಪಿಎಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನ: RR, PBKS, KKR ನಡುವೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪುವವರು ಯಾರು?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ 68 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 25,105 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 793 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ಸದ್ಯ, ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p><p>ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್–1 ಅನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಂದು (ಮೇ 24) ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ </p><p><strong>ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು:</strong></p><p>ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್- 15 ಅಂಕಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ)</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ - 14 ಅಂಕಗಳು (MI ವಿರುದ್ಧ 1 ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ)</p><p>ಕೆಕೆಆರ್– 13 ಅಂಕಗಳು (ಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ 1 ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ)</p><p><strong>ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿ</strong></p><p>ಆಡಿರುವ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅವಕಾಶ</strong></p><p>14 ಅಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಸಾಕು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಸೋತರೆ, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.</p><p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್:</strong></p><p>ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋಲಬೇಕು. ನಂತರ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ 78 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.