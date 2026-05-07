2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಅಥವಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಟಾಪ್ 4 ತಂಡಗಳು

1. ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ – ಆಡಿರುವ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, 4 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. +0.737 ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 14 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ.
2. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ – ಆಡಿರುವ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, 3 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. +0.571 ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 13 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ
3. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಆಡಿರುವ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, 3 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. +1.420 ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 12 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ
4. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ – ಆಡಿರುವ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, 4 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. +0.510 ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 12 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು?

- ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ – ಉಳಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 1 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
- ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್– ಉಳಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
- ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಉಳಿದಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
- ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ – ಉಳಿದಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
- ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ – 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
- ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್– ಉಳಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
- ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ – ಉಳಿದಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ರಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
- ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್– ಬಾಕಿ ಇರುವ 5 ಕ್ಕೆ 5 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ – ಉಳಿದ 4 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ – ಉಳಿದಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.