ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅರ್ಧದಾರಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ IPL 2026: ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಆರೆಂಜ್, ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:57 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಪತ್ಯ
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲರಿಯದೆ 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೈಪೋಟಿ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 380 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಮರ
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಮಲಿಂಗಾ ತಲಾ 14 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
13
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಕಗಳು
380
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ರನ್‌ಗಳು
14
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 28
ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್

ಚಿತ್ರ: ಐಪಿಎಲ್

ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು

ಚಿತ್ರ: ಐಪಿಎಲ್

RCBVirat KohliKL RahulCSKPunjab KingsKKRVaibhav SuryavanshiIPL 2026

