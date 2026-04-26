ಅರ್ಧದಾರಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ IPL 2026: ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಆರೆಂಜ್, ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
• ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಪತ್ಯ
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲರಿಯದೆ 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
• ಆರ್ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
• ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೈಪೋಟಿ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 380 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
• ಬೌಲರ್ಗಳ ನಡುವೆ ನೇರಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಮರ
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಮಲಿಂಗಾ ತಲಾ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
• ತಂಡಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ