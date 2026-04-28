ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ನಿನ್ನೆಯ (ಏಪ್ರಿಲ್ 27) ಪಂದ್ಯವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ ವೇಗಿಗಳ ಎದುರು ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಆಡಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ಕಾಕತಾಳಿಯ ಎಂಬಂತೆ, ಈ ಎರಡೂ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ

ಹೌದು, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು. ಅಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ತಂಡವು 16.3 ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 74 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 27) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ 13 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 16.3 ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.