ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್: IPLನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 2 ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಏ. 27

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:52 IST
Last Updated : 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:52 IST
ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್: IPLನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 2 ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಏ. 27

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಉರುಳಿದ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದೇ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವೇಗಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು.
• ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ 6 ಓವರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆಯೇ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
• ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಕತಾಳೀಯ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ, ಅವು ಎರಡೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದೇ ನಡೆದಿವೆ.
• 2011ರ ಹಿಂದಿನ ನಿದರ್ಶನ
2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡವು ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
• ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯ
ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 16.3 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2
ಐಪಿಎಲ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27
ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
74
2011ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
75
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್
16.3
ಪಂದ್ಯದ ಓವರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
