IPL 2026: ಅಜೇಯ ಓಟದತ್ತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಡೆ ಚಿತ್ತ

ಮುಲ್ಲನಪುರ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ. ಲಖನೌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.

'ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್' ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡವು ಆಡಿರುವ ಕಳೆದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿ) 9ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಆ ತಂಡದ ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಆಡಿದ ರೀತಿ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಿಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಲಖನೌ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಲಖನೌನಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋಣಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸಪ್ರತಿಭೆ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 200 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ, ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಸಲೀಸಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಜೋಡಿಯು ಅಮೋಘ ಆರಂಭ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂಪರ್ ಕನೊಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ತಾಕತ್ತು ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಖನೌ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವತ್ತ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ , ಕನ್ನಡಿಗ ವೈಶಾಖ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಝೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಲಖನೌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್