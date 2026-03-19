IPL 2026: ತಡವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಸೇರಲಿರುವ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಯಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಇದೇ 21ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರು 23ರಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ವಿಮಾನಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗದೇ ಒಂದು ವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.